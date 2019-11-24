إسرائيل تدين أحد الشيوخ بالتحريض على الإرهاب

دانت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الرئيس السابق للحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح بالتحريض على الإرهاب.

رام الله - سبوتنيك. توافد مناصرو الشيخ صلاح إلى محيط مبنى المحاكم في حيفا بحضور شخصيات سياسية ونواب عن القائمة العربية المشتركة دعما له.

وأكد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن أمن محكمة الصلح رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحاكمة، واعترض طاقم الدفاع على القرار لدى رئيس المحكمة المركزية وسمحت المحكمة في وقت لاحق لجميع الحضور بالدخول إلى القاعة.

ويحاكم الشيخ رائد صلاح منذ أكثر من عامين بتهم مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" عبر خطب وتصريحات أدلى بها إبان أزمة البوابات الإلكترونية التي حاول إسرائيل نصبها قرب بوابات المسجد الأقصى بالقدس عام 2007.

يذكر أن إسرائيل حظرت نشاط الحركة الإسلامية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".