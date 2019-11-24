حمدوك يتوجه إلى واشنطن لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

يبدأ رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، السبت المقبل،زيارة إلى واشنطن، يبحث خلالها جملة من الموضوعات والقضايا في مقدمتها رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "السوداني"، اليوم الأحد، أن "رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ، يزور واشنطن يوم السبت المقبل على رأس وفد كبير يضم وزراء الدفاع والعدل والشباب والرياضة، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين".

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم بحث عملية إزالة اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين.

وتسعى الحكومة الجديدة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غرب البلاد.