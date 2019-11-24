"سائرون" تؤكد التزامها بضرورة تلبية مطالب المحتجين في العراق 

وأكد الركابي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن كتلة "سائرون" ملتزمة، بضرورة التعاطي مع مطالب المتظاهرين.
وأضاف الركابي أن "كتلة سائرون تطالب بقانون تكون فيه دوائر متعددة، وتكون نسبة الأصوات 100% وليس 50%".
وأعرب المتحدث باسم كتلة "سائرون" عن اعتقاده بأن هذا المطلب يتناغم ويتناسب بصورة كبيرة مع مطالب المتظاهرين.
وكان مجلس النواب العراقي، أرجأ جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، الذي ما زال مثار جدل بين القوى السياسية، فيما اتهمت كتلة "سائرون" رئاسة البرلمان بالمماطلة في استجواب رئيس الحكومة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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