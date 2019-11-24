"سائرون" تؤكد التزامها بضرورة تلبية مطالب المحتجين في العراق 

قال المتحدث باسم كتلة "سائرون" في العراق، حمد الله الركابي، إن جلسة مجلس النواب تم تأجيلها إلى يوم غد الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد الركابي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن كتلة "سائرون" ملتزمة، بضرورة التعاطي مع مطالب المتظاهرين.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، أشار السياسي العراقي إلى أن كتلة "سائرون" تؤيد قانون انتخابات، يعطي مساحة للمستقلين، ولا يترك هيمنة الأحزاب على الساحة السياسية.

وأضاف الركابي أن "كتلة سائرون تطالب بقانون تكون فيه دوائر متعددة، وتكون نسبة الأصوات 100% وليس 50%".

وأعرب المتحدث باسم كتلة "سائرون" عن اعتقاده بأن هذا المطلب يتناغم ويتناسب بصورة كبيرة مع مطالب المتظاهرين.

وكان مجلس النواب العراقي، أرجأ جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، الذي ما زال مثار جدل بين القوى السياسية، فيما اتهمت كتلة "سائرون" رئاسة البرلمان بالمماطلة في استجواب رئيس الحكومة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.