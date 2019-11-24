قائد عمليات بغداد: القوات تتعامل مع الأفراد الخارجة عن القانون بقوة وحزم

حذر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، مما أسماها "محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المحمداوي القول إن "هناك مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات".

كما أكد الجنرال العراقي أن قواته ستتعامل مع الأفراد الخارجة عن القانون بقوة وحزم.

وأوضح قائد عمليات بغداد، أن القوات الأمنية تعمل على تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.

ولفت إلى أن هناك جرحى ومصابين في صفوف القوات الأمنية جراء قنابل المولوتوف.

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في العراق قد أفادت، نقلا عن مصادر طبية، وشهود عيان، اليوم الأحد، بمقتل سبعة متظاهرين، وإصابة العشرات بجروح، إثر الرصاص الحي، في محافظتي ذي قار، والبصرة، جنوبي البلاد.

وأكد مصدر طبي، لمراسلتنا، من مستشفى الناصرية العام في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، مقتل خمسة متظاهرين إثر الرصاص الحي، أربعة منهم في وقت متأخر من ليلة أمس، ومتظاهر قتل صباح اليوم.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه: "أن المستشفى استقبل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، 25 متظاهرا جريحا، إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات من قرب جسر الزيتون في وسط الناصرية، مركز ذي قار".

وأكمل المصدر:" كما وصل العشرات من الجرحى المتظاهرين بسبب الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ الصباح وحتى منتصف النهار، في حصيلة غير مكتملة حتى الآن."

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.