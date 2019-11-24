"حقوق الإنسان العراقية" تطاب الحكومة بتدخل عاجل للحفاظ على أرواح المتظاهرين

طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة بالتدخل العاجل لوقف العنف والحفاظ على أرواح المتظاهرين ودعت المحتجين لعدم الصدام مع الأمن.

بغداد - سبوتنيك . وقالت المفوضية في بيان إنها " تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق معايير الاشتباك الآمن، والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصي الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات، والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها".

ودعت المفوضية المتظاهرين إلى "الالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم".

وقال وزير الصحة العراقي، جعفر العلاوي، اليوم الأحد، إن 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا قد قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، في حصيلة جديدة تعد منخفضة بكثير عما أعلنته السلطات من قبل.

Baghdad just before ..

Feast of lunch from the people of Nasiriyah to the demonstrators of Tahrir Square in Baghdad ..💚

These are the heroes of Iraq💪💪#العراق_ينتقض #iraqirevolution pic.twitter.com/5gIwZ7jg7G — Deema Akram (@DeemaAkramo) November 21, 2019

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب "استضافت لجنة حقوق الإنسان... السيد جعفر علاوي وزير الصحة"، وتابعت أنه بسؤال الوزير عن "عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولحد الآن. أجاب الوزير أن عدد الشهداء 111 شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في العراق قد أفادت، نقلا عن مصادر طبية، وشهود عيان، اليوم الأحد، بمقتل سبعة متظاهرين، وإصابة العشرات بجروح، إثر الرصاص الحي، في محافظتي ذي قار، والبصرة، جنوبي البلاد.

وأكد مصدر طبي، لمراسلتنا، من مستشفى الناصرية العام في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، مقتل خمسة متظاهرين إثر الرصاص الحي، أربعة منهم في وقت متأخر من ليلة أمس، ومتظاهر قتل صباح اليوم.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه: "أن المستشفى استقبل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، 25 متظاهرا جريحا، إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات من قرب جسر الزيتون في وسط الناصرية، مركز ذي قار".

Tonight security forces are using live ammunition to push back the protesters from Khilani Square to Tahrir Square in #Baghdad. This video by a protester shows live ammunition being shot toward the air to disperse the protesters in the neighborhood.#IraqProtests #العراق pic.twitter.com/ou7RTUSEXK — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) November 23, 2019

وأكمل المصدر:" كما وصل العشرات من الجرحى المتظاهرين بسبب الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ الصباح وحتى منتصف النهار، في حصيلة غير مكتملة حتى الآن."

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.