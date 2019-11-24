تدشين أول محطة كهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن السيارات الكهربائية في قطر

دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اليوم الأحد، أول محطة كهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المحطة تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، من خلال 216 لوحا كهروضوئيا مقسمة على منطقتين، بمساحة إجمالية 270 مترا مربعا.

ووقعت المؤسسة، في أبريل/ نيسان الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية، بشأن تطبيق مشروع تجريبي لإنشاء محطة شحن كهروضوئية للمركبات الكهربائية.

/كهرماء/ تدشن أول محطة لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية في الدولة، حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة.#قنا pic.twitter.com/wUFCTJwwxM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 24, 2019

​وبموجب مذكرة التفاهم، يتم إنشاء أول محطة شحن كهروضوئية للمركبات الكهربائية تعمل بنظام تخزين الطاقة في دولة قطر.

كانت "كهرماء" دشنت، في فبراير/ شباط 2018، "مشروع محطات شحن السيارات الكهربائية – المرحلة الأولى" كجزء من "مبادرة السيارة الخضراء" في قطر في حديقة "كهرماء" للتوعية.

ويهدف المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7% من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17%، عبر كافة القطاعات في قطر بحلول 2022.