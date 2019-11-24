تسجيل
17:50 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات الجزائر في الجمعة التاسعة

    أيام على الانتخابات الرئاسية بالجزائر... ما مصير الحراك في الشارع؟

    © AFP 2019 / afp
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تسود حالة من الترقب الشارع الجزائري، الذي بات على مقربة من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

    بالرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية إلا أن الحراك المستمر منذ عدة أشهر لا يزال حاضرا في الشارع، وهو ما يطرح التساؤل الأهم والذي يتعلق بمصير الحراك بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه يرفض إجراء الانتخابات حتى اللحظة، ويعترض على المرشحين الخمسة.

    في البداية يقول سمير بيطاش المحلل السياسي الجزائري، إنه بإجراء الانتخابات الرئاسية لن يبقى أي حراك في الشارع الجزائري بالشكل الحالي، خاصة أن الرئيس المنتخب سيكون عن طريق آليات ديمقراطية واختيار الشعب، ما يعني انتهاء الفوضى والاحتجاجات والبدء في الإصلاحات المطلوبة.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "يجب احترام جميع الآراء، وأنه مع احترام آراء الحراك يجب احترام المواقف الأخرى في الهيئة الناخبة (من يحق لهم التصويت من الشعب)، وألا يمنع أي من أعضاء هذه الهيئة من الإدلاء بصوته في الانتخابات".

    وأوضح أن مطالب الحراك المشروعة يمكن العمل عليها من خلال الإصلاحات التي يقدمها الرئيس المنتخب ضمن برنامجه، وأنه لابد من احترام الآليات الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

    حقيقة الاعتقالات

    تداولت العديد من وسائل الإعلام بعض الأخبار عن اعتقالات واسعة في صفوف الحراك الجزائري، إلا أن الأنباء تباينت من صحيفة لأخرى.

    حول مدى دقة حملات الاعتقال أشار بيطاش إلى أن بعض الأخبار المتداولة عن اعتقالات بعض الأشخاص في الحراك هي غير مؤكدة حتى الآن، وأنه يجب التفرقة بين التوقيف الأمني ونشطاء الحراك إن صحت الأنباء المتداولة عن توقيف البعض.

    على جانب آخر، يقول المحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله، إن المناخ العام في الجزائر لا يرحب بالانتخابات، إلا أنه لا يمكن تعطيلها، خاصة أن السلطة تعلق كل أوراقها على مرور هذه الانتخابات.

    هل خسر الحراك المشهد

    مظاهرات الجزائر
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الجزائريون يواصلون تنظيم المسيرات مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات
    وأضاف خلف الله في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الحراك لم يرشح أي قيادة تعبر عنه في الانتخابات الرئاسية، كما أنه لم يساند أي من المرشحين الحاليين وأن هذا الخطأ كان يجب تداركه من خلال ترشيح قيادة تعبر عنه في الانتخابات الرئاسية.

    ويرى خلف الله أن المرشحين الخمسة من العهد الماضي، إلا أن عدم ترشيح الحراك لأي مرشح أتاح لهم الفرصة بشكل كبير، وأنه على الحراك تكوين أحزاب وتيارات قوية تعبر عن الحراك.

    وأشار إلى أن فرصة التغيير لا تتوقف على الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هناك بعض المحطات الأخرى المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

    ويرى مخلوف أن عمليات الاعتقال التي جرت خلال الأيام الماضية تدخل في نطاق انتهاك الحريات، وأن العملية الانتخابية يجب أن تكون ضمن الخيارات الديمقراطية إلا أنه لا يجب استعمال العنف ضد من يعترض على الانتخابات.

    لهجة حادة من قائد الأركان

    وفي رده على محاولات تعطيل الانتخابات ورفض الحراك لها، قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق إن "الاستقلال المبارك الذي بزغ نوره عبر جيل نوفمبر سيضل غصة في حلق أعداء الأمس وخدامهم من أعداء اليوم".

    مظاهرات الجزائر
    © AFP 2019 / RYAD KRAMDI
    قائد أركان الجيش الجزائري: سينتصر الشعب وجيشه
    وأضاف الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال متابعته تنفيذ تمرين إنزال مظلي عملياتي، قامت به مفرزة تابعة للمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة إن "الجيش الوطني هو سليل عن جدارة واستحقاق، لجيش التحرير الوطني والمد النوفمبري هو الطابع الذي سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة ودولتها الشامخة الراسية الجذور".

    وشدد رئيس أركان الجيش "الشعب الجزائري سينتصر اليوم رفقة جيشه على أذناب العصابة وسيتم تثبيت قيم نوفمبر وترسيخها في الأذهان والعقول"، مضيفاً "ذلكم هو التحدي الذي سنرفعه بإذن الله تعالي وقوته وسنكسب رهانه وسيخيب أمل خدام الاستعمار الذي لا يعجبهم إطلاقا هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي".

    وحتى الآن يتمسك الحراك برفض الانتخابات الرئاسية مع بعض الأحزاب منها أحزاب اليسار، وبالرغم من أن البعض تحدث عن أن جبهة التحرير تقف ضد إجراء الانتخابات، إلا أنه أحد قياداتها أكد أنها ستساند المرشح عبد المجيد تبون، القيادي بالجبهة ورئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة.

    انظر أيضا:

    خبراء يحذرون من سيناريوهات تصاعد الاحتجاجات في الجزائر وتأثر الاقتصاد
    الجزائريون يواصلون تنظيم المسيرات مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, الرئاسة, انتخابات, الحراك الشعبي, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك