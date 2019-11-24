الإفراج عن أردنيين احتجزتهم "أنصار الله" في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا محتجزين لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بمهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية.

عمان - سبوتنيك . وأفاد الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، بأنه "وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات، وحمدي أحمد إبراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".

وأوضح الفايز بأن "جهودا حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله".

وثمن الناطق الإعلامي باسم الخارجية الأردنية التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.