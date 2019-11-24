توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن سيناء

وأكد الرئيس المصري أن الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا للنجاح استراتيجية تنمية سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، والنظر في المقترحات المطروحة في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان شرق قناة السويس، وكذلك نتائج الدراسات التي تمت للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر.

وأوضح راضي أن الاجتماع شهد عرض جهود الدولة المختلفة لتهيئة مناخ التنمية في شمال سيناء، بالتركيز على محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية والبنية الأساسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد تنفيذها.