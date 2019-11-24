إحالة أحد أعضاء مجلس النواب العراقي إلى القضاء

صدر اليوم في العراق على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها هيئة النزاهة أمر للقبض على أحد أعضاء مجلس النواب وهو أحمد عبدالله الجبوري ، وذكرت أن المتهم ارتكب مخالفات خلال مدة توليه منصب محافظ مدينة صلاح الدين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وصدر أمر الاستقدام على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة توليه منصب المحافظ في صلاح الدين.

وأعلنت سابقاً وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الجبوري بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد.

وكان الجبوري قد شغل منصب محافظ في صلاح الدين حيث فاز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات أبريل/نيسان 2014، كما حصل في أغسطس/آب 2014 على مقعد في مجلس النواب العراقي واستقال من منصب المحافظ.

عين الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات في حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، في 8 سبتمبر/أيلول 2014.

قبل أن يقيله العبادي في أغسطس/آب 2015 بسبب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي.