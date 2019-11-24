وزير الخارجية السعودي: قمة "العشرين" في المملكة تركز على التحديات أمام الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الدورة المقبلة لمجموعة العشرين "جي 20"، التي تستضيفها المملكة، ستركز على مواجهة تحديات القرن الـ 21، التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الأحد، إلى أن الدورة ستضمن مناقشة قضايا تمكين الإنسان، وخلق الفرص الاقتصادية، وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار.

ووفقا لوزير الخارجية السعودي، فإن بلاده ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام رئاستها للقمة؛ وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين.

وتسلمت المملكة العربية السعودية من اليابان، أمس، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام؛ وذلك خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة المجموعة لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام القادم 2020.

ومجموعة العشرين هي منتدى يضم الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم؛ وتمثل دول المجموعة نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وتسلمت السعودية، يوم أمس السبت، رئاسة قمة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال احتفال أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، حفظهما الله، تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020".

وأضاف: "سيكون عاما مليئا بالأمل والعمل، وسيكون عاما حافلا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر... أهلاً بكم في السعودية".