أردوغان إلى قطر... اجتماع مع تميم بن حمد وزيارة إلى قاعدة عسكرية

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة لرغبته في زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي سيتوجه إلى قطر، غدا الإثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشارك خلالها في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين الذي يقام للمرة الخامسة.

الرئيس التركي يزور #قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، التوجه إلى قطر، الإثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الخامس اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين.

#تركياhttps://t.co/8PusqmS7KP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 24, 2019

وسيترأس رئيسي البلدين الاجتماع والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولين من كلا البلدين.

من المتوقع أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في المجالات والأصعدة المختلفة إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويعتزم أردوغان، على هامش زيارته إلى الدوحة، زيارة القاعدة العسكرية التركية بقطر.