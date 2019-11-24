مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

أكد رئيس حزب طلائع الحريات والمترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية علي بن فليس أنه يعتزم السعي إلى تحقيق سياسة "صفر مشاكل" مع دول الجوار في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن لسوريا مكان محفوظ ومصون في الوطن العربي.

الجزائر - سبوتنيك . وقال بن فليس في حوار مع وكالة "سبوتنيك" وردا على سؤال حوال العلاقات مع المغرب "إن منحني الشعب الجزائري ثقته سأسعى لتحقيق سياسة صفر مشاكل مع الجوار، فالخلافات بين الدول الجارة من بين كل الخلافات الأخرى تستدعي التركيز عليها و السعي الحثيث لإيجاد حل لها".

وأضاف بن فليس "لا يعقل أن الاتصالات واللقاءات على أعلى مستوى في الجزائر والمغرب قد انقطعت تماما منذ قرابة الخمسة عشر سنة، وعليه فإن المشاكل القائمة بين الدولتين مهما كانت صعوبتها ومهما كان تعقيدها تتطلب التواصل والتحاور بشأنها من أجل الوصول إلى تسوية مرضية للطرفين".

وحول نظرته للملف السوري، قال بن فليس "كل ما نتمناه لأشقائنا في سوريا هو تغليب الحوار على التصادم بغية الوصول إلى حل سريع للمأساة التي ألمت بهم وإلى تسوية نهائية لأسبابها ورواسبها"، مضيفا "مكان سوريا في محيطها العربي محفوظ ومصون لأنه مكانها الطبيعي ولأنها كانت وستكون عضوا فاعلا ومؤثرا فيه بمجرد تضميد جروحها واستعادة مقوماتها ومقدراتها".