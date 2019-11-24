تفاح إيراني يثير غضب الكويتيين... فيديو وصور

عبر العديد من الكويتيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من تفاح إيراني موجود في إحدى الجمعيات التعاونية بالكويت.

واشتعلت الأزمة، عندما كشف مستهلك في جمعية صباح الأحمد التعاونية عن قصاصات من القرآن الكريم وضعت بطريقة مهينة في أسفل كراتين تفاح مستورد من إيران، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وطالب الكثيرون من الكويتيين ومستخدمي مواقع التواصل، باتخاذ موقف جاد وحازم إزاء هذه المهزلة، ووقف التعامل التجاري مع إيران.

#الكويت | تفاح إيراني ملفوف بقصاصات ممزقة من "القرآن الكريم".

السلوك الإيراني ليس جديدًا، ومطالب بوقف التعامل التجاري مع طهران، بعد تكرار هذا الانتهاك الجسيم.

يُذكر أن جمعية صباح الأحمد التعاونية، قدمت شكوى لوزارة التجارة للتحقيق في القضية بشكل عاجل. pic.twitter.com/Nprej4s3VX — قناة صفا الفضائية (@safa_tv) November 22, 2019

وتم رصد القصاصات القرآنية داخل نحو 50 كرتون من التفاح بأسواق الجمعية التعاونية الكويتية.

تفاح إيراني مغطى بقصاصات"قرآنية" يشعل وسائل التواصل غضباً

مسؤول في تعاونية صباح الأحمد أكد سحب كميات الكراتين من الجمعية

مطالب بوقف التعامل التجاري مع طهران

جاري الاستعداد لتقديم شكوى إلى وزارة الشؤون من ثم توجيهها لـ"التجارة"https://t.co/vubYmgHvXd pic.twitter.com/HOySPJ8Q2u — فالح الشبلي (@falih_448) November 22, 2019

من ناحيتها، أعربت جمعية صباح الأحمد عن استيائها من وصول مثل هذه الكراتين إلى البلاد، إذ ألقى مسؤول فيها باللائمة على الجهات المعنية، ولفت إلى أن الجمعية لن تتردد في لجم كل ما من شأنه إهانة الثوابت الدينية أو الوطنية طاعة لله وحماية لحمى الدين.

ولفت المسؤول إلى أن الجمعية طالبت الشركة بسحب كراتين التفاح، وأنه جاري الاستعداد لتقديم الشكوى للجهة المسؤولة عن العمل التعاوني وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم توجيهها لوزارة التجارة، وذلك من باب إبراء الذمة وتعظيم كلام الله، مشيرا إلى أن مطالبات كبيرة من المستهلكين بسحب المنتجات الإيرانية من أسواق الجمعية ومقاطعتها بالكامل.