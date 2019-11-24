بعد حديثه عن أعمالهم في مصر... "أوبر" ترد رسميا على كلام السيسي

وقال أنثوني لو رو، رئيس "أوبر" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ممتنون لسماع تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر".
وأضاف "سوف نستمر في المساهمة في مصر والاستثمار في أوبر باص عن طريق التوسع الجغرافي لتغطية المناطق الأكثر احتياجاً لهذه الخدمة".
وأتم لو رو "نسعى لذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها، موضحا أنه أول من اقترح عليهم اقتحام مجال النقل الجماعي.
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