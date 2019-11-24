بعد حديثه عن أعمالهم في مصر... "أوبر" ترد رسميا على كلام السيسي

علقت شركة "أوبر" العالمية، على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المائدة المستديرة للاستثمارات، بفعاليات مؤتمر أفريقيا ٢٠١٩.

وقال أنثوني لو رو، رئيس "أوبر" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ممتنون لسماع تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر".

وتابع وفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية "في البداية، قمنا بإطلاق خدمة أوبر باص لأول مرة عالميا من القاهرة، ونقوم حاليا بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى".

وأضاف "سوف نستمر في المساهمة في مصر والاستثمار في أوبر باص عن طريق التوسع الجغرافي لتغطية المناطق الأكثر احتياجاً لهذه الخدمة".

وأتم لو رو "نسعى لذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها، موضحا أنه أول من اقترح عليهم اقتحام مجال النقل الجماعي.