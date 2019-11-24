بيان ليبي بشأن عودة المهجرين في مصر إلى الديار

استعرض رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبي شرقي البلاد، وعدد من وزراء الحكومة المؤقتة، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، أوضاع المواطنين الليبيين المتواجدين في مصر، والجهود المبذولة لإعادتهم إلى الديار.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان صحفي، إنه "استمرارا لمتابعة رئيس الحكومة لملف عودة المهجرين الليبيين في جمهورية مصر العربية إلى بلادهم طوعيا برعاية الحكومة المؤقتة ضمن فتحها لملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام التقى دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمقر إقامته في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، وذلك لبحث مستجدات هذا الملف".

وشدد الثني، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع في إعادة المهجرين إلى ليبيا وتوفير احتياجاتهم، وأن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد وحيثما كان".

وأعلنت الحكومة المؤقتة في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج، على أن يبدأ من مصر، لتحقيق الأمن والسلام والمصالحة والبناء والعودة إلى الديار.

ويهدف البرنامج إلى العودة الطوعية للمهجرين الليبيين للمناطق والمدن الأمنة في مختلف ربوع البلاد، ويستهدف الأسر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الأعوام من 2011 وحتى يوليو/تموز 2017.

وتعد الجالية الليبية في مصر من أكبر الجاليات في الوطن العربي، خاصة لوجود علاقات قبلية بين المنطقة الشرقية والعديد من المدن المصرية، وبخاصة في محافظات الإسكندرية والفيوم.