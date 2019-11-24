بسبب أوضاع المنطقة... وفد ألماني في السعودية

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الألماني في زيارة رسمية جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عن اجتماع دار بين وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، والوفد المرافق معه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، عدد من وزراء وشخصيات هامة في المملكة مثل وزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.