القوات المشتركة تتهم الحوثيين بحشد تعزيزات تضم أسلحة ثقيلة جنوب الحديدة

اتهمت القوات المشتركة في الجيش اليمني، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالتصعيد العسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر ميدانية، إن "القوات رصدت حشوداً للحوثيين وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الأطراف الجنوبية لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة"، مشيرة إلى "استهداف الحوثيين مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي، بأسلحة ثقيلة ومتوسطة".

إلى ذلك، "شنت عناصر الحوثيين قصفاً بقذائف الهاون عيار 120 مم، على مواقع عسكرية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة"، حسب إعلام قوات العمالقة.

وكانت القوات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، خلال صد هجوم نفذته الجماعة على مواقع شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن الجيش اليمني قصف بـ14 قذيفة مدفعية، مناطق متفرقة شمال غربي مديرية حيس.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بالمدينة وضواحيها.