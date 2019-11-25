التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مفخختين في مدينة المخا

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال التحالف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أسقطت طائرتين مفخختين كانتا متجهتين الى مدينة المخا (غرب تعز)".

في السياق، ذكرت ألوية العمالقة في القوات المشتركة بالجيش اليمني، على موقعها، أن دفاعات التحالف العربي أسقطت إحدى الطائرتين المفخختين على بعد 8 كم من ميناء المخا.

يأتي ذلك عقب نحو 24 ساعة، من إعلان الجيش اليمني "تمكن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي (الباتريوت)، منتصف ليلة الأحد، من اعتراض 5 صواريخ وإسقاط طائرتين مُسيرتين تابعتين للحوثيين، في سماء مدينة المخا (غرب تعز).