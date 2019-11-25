إشكال على جسر الرينغ وسط بيروت بين متظاهرين ومؤيدين لـ "حزب الله"

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، إن إشكالا وقع بين المتظاهرين على جسر الرينغ، وسط بيروت، ومناصرين ل "حزب الله" و"حركة أمل" على خلفية قطع الطريق في المحلة.

وقالت المراسلة، إن قوى مكافحة الشغب اللبنانية تدخلت لفض الإشكال بين المتظاهرين والمؤيدين للأحزاب.

هذا ودعت مجموعات الحراك إلى إضراب عام اليوم الإثنين، احتجاجا على التأخر بتشكيل حكومة تحاكي مطالب المحتجين منذ ٤٠ يوما.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

وأعلن رئيس البلاد، ميشال عون، أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أن الدولة تعاني من الحصار المالي والعقوبات، مشيرا إلى نقص العملة في القطاع المصرفي بالبلاد. كما رفض عون مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.