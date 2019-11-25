"أنصار الله": 13 غارة جوية للتحالف على الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، التحالف العربي بشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غرب اليمن، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

الاثنين - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن طيران التحالف استهدف قبل قليل بـ 10 غارات جزيرة كمران التابعة لمديرية كمران شمال غربي الحديدة.

#المسيرة_عاجل | #الحديدة :طيران العدوان يشن 10 غارات على جزيرة كمران وثلاث غارات على رأس عيسى وانباء عن سقوط شهداء وجرحى — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) November 24, 2019

وأضافت أن التحالف شن 3 غارات جوية أخرى على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف الساحلية في الجهة الشمالية الغربية من الحديدة.

وأشارت إلى توارد أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء القصف الجوي.