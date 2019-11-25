الأردن يكرم "هجانة" بسبب سعوديين

أعلن الأمن الأردني تكريم عدد من رجال الهجانة لما قاموا به من "تضحية" في إنقاذ مجموعة من السعوديين جرفت السيول سيارتهم في وادي راجل شرقي الأردن.

وكرم اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام الأردني، بحضور القائم بأعمال سفير السعودية في عمان محمد العتيق، عددا من رجال الهجانة لإنقاذهم 4 مواطنين سعوديين، بحسب موقع صحيفة "الدستور" الأردنية.

وتلقت شرطة البادية الأردنية بلاغا بانجراف مركبة بداخلها 4 سعوديين في وادي راجل بالأزرق شرقي الأدرن، إثر ارتفاع منسوب المياه في الوادي، وعلى الفور تحركت وحدة تابعة لقيادة شرطة البادية الأردنية، ولبوا نداء الاستغاثة وتمكنوا بأبسط ما يمتلكونه من إمكانات، معتمدين على أجسادهم وبعض الحبال من إنقاذهم دون أن يلحق بهم أي أذى.

وقال فاضل الحمود مدير الأمن العام الأردني إنهم (عناصر الهجانة) مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.

بينما قال السفير السعودي في الأردن إن المملكة قيادة وحكومة وشعبا تشكر سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية على التضحية التي أظهروها، خاصة أنهم كادوا أن يضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ السعوديين المستغيثين.

وأكد أن ما قام به أولئك الرجال ليس بغريب عن الشعب الأردني الذي عرف دوما بالشهامة والتضحية.