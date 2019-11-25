أردوغان يتوجه إلى قطر... فيديو

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وفد رسمي من الحكومة التركية، اليوم الاثنين، إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة لرغبته في زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وبحسب وكالة الأنضول الإخبارية، فإن الرئيس التركي غادر البلاد من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة متوجها إلى الدوحة.

ونشر الحساب الرسمي للوكالة على التويتر تغريدة جاء فيها: "أردوغان يغادر إلى قطر للمشاركة باجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة يرافقه وزراء: الرياضة والشباب والخزانة والمالية والدفاع والصناعة والتكنولوجيا والتجارة ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان".

أردوغان يغادر إلى قطر للمشاركة باجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة

يرافقه وزراء: الرياضة والشباب والخزانة والمالية والدفاع والصناعة والتكنولوجيا والتجارة ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدانhttps://t.co/cji8dfo6lZ pic.twitter.com/WmUUr6UMxJ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 25, 2019

​من المتوقع أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في المجالات والصعد المختلفة إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.