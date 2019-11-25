أول طائرة سعودية تهبط قطر منذ الأزمة الخليجية...صور

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 24".

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 25, 2019

​ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن. وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.

— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 24, 2019

​وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث، وقطر والمعروفة إعلاميا باسم "الأزمة الخليجية".