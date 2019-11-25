بيسكوف: الأجهزة الأمنية تتحقق من الأنباء حول حادث القتل الوحشي في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال إذا كان الكرملين يعتبر أنه من الضروري تفعيل التحقيق وأخذه تحت السيطرة الشخصية للرئيس بعد ظهور معلومات عن أن أحد المشاركين في عملية الاغتيال موجود في روسيا وينظم مسابقات للأطفال في قصر الإبداع بمدينة بريانسك:
وأضاف: "إذا كان هناك أسئلة، فيجب التحقق أولاً إذا كان يعمل [الشخص الذي ظهر في الفيديو] أم لا، وإذا كان هذا هو أو شخص آخر".
وكانت صحيفة "نوفويا غازيتا" الروسية نشرت تسجيلا مصورا، يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يظهر فيه عدد من الأشخاص بزي عسكري ويتحدثون اللغة الروسية أثناء تعذيب شخص، يبدو وكأنه مواطن عربي، ثم يقتلونه ويقومون بتقطيع جسده.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)