رئيس الحكومة الانتقالية السوداني في زيارة رسمية لأريتريا

توجه عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان على رأس وفد رفيع ، إلى أريتريا في زيارة رسمية، اليوم الاثنين.

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني بأن حمدوك عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي.

ويرافق حمدوك خلال الزيارة كل من وزراء الداخلية، وشؤون مجلس الوزراء، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبنى التحتية والنقل، وكذلك مدير جهاز الاستخبارات العامة.