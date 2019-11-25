بتهمة الفساد... توقيف رجل أعمال سعودي فور عودته للملكة

أوقفت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية رجل أعمال فور وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وقالت مصادر لموقع صحيفة "عكاظ" السعودية إن رجل الأعمال متهم في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليون ريال (20 مليون دولار) لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ريال (240 مليون دولار).

وقالت المصادر إن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، جاء بناء على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أظهرت أن رجل الأعمال الموقوف، تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.

وشددت النيابة في لائحة الاتهام أن ‏رجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوى كاتب عدل واشتراك في تزوير.

وطالبت النيابة بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه.