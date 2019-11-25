"500 مليون ريال"... إعلان سعودي جديد بشأن السودان

وأعلنت كل من السعودية والإمارات، في أبريل/ نيسان الماضي، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.
كما قال وزير مالية السودان، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل/ نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.
واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المساعدة بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.
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