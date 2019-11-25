إصابة 84 طالبة ومعلمة بالاختناق جنوبي مصر

أصيب 84 طالبة ومعلمة، اليوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بالاختناق في مدرسة ثانوية في محافظة أسوان جنوبي مصر.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن 84 طالبة ومعلمة في المدرسة الثانوية الفنية بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، أصيبت

باختناق وضيق التنفس، بسبب أدخنة وانبعاثات صادرة من مصنع "كيما" بأسوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بإصابة 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، باختناق وضيق تنفس بسبب أدخنة وانبعاثات مصنع كيما، وتم نقلهن إلى مستشفى الصداقة التخصصي بواسطة 18 سيارة إسعاف.

وأوضحت أنه انتقل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، واللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إلى مصنع كيما ومستشفى الصداقة، للاطمئنان على صحة الطالبات.

وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى نقل طالبة واحدة لغرفة العناية المركزة، واستقرار حالة باقي الطالبات.

ونقلت بدورها صحيفة "مصراوي" بيانا عن وزارة قطاع الأعمال، تحدثت فيه عن ملابسات الواقعة التي تسببت في إصابة 84 حالة داخل إحدى المدارس في أسوان باختناقات.

وقالت الوزارة في البيان إن السبب فيما حدث: "انخفاض إمدادات الأكسجين صباح اليوم، عن وحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي واكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع."

وقالت الوزارة إنه "على الفور، تم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة والتوجيه بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات".

​وأوضح البيان أن "شركة كيما، تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليًا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات".

وقالت الشركة إنها "تجري حاليا مفاوضات لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن/يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة".