محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متهمين في قضية "خلية حلوان"

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام، والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ15 متهما وبراءة 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية حلوان".

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن القضية خاصة باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

ونطق الحكم المستشار محمد سعيد الشربيني، فيما عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي، وذلك بحسب "الأهرام".

وكانت المحكمة قد قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في الجلسة السابقة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.