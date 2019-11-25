محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متهمين في قضية "خلية حلوان"

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن القضية خاصة باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
وكانت المحكمة قد قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في الجلسة السابقة.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
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