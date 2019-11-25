تفاصيل لقاء أردوغان وأمير قطر في الديوان الأميري...صور

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى العاصمة الدوحة.

وعقب وصوله إلى مطار حمد الدولي، توجه الرئيس التركي إلى الديوان الأميري، حيث كان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك حسب "التلفزيون العربي".

أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان pic.twitter.com/mN0R75ui3Q — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2019

ويرافق أردوغان كل من وزراء الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

صور من قطر | لقطات من المطار لوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى #الدوحة للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) November 25, 2019

وسيترأس أمير قطر والرئيس التركي الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وعقب توقيع عدد من الاتفاقيات، سيشارك أردوغان في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه.

وتتميز العلاقات التركية القطرية الحالية، بتقارب فريد في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى ما شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية من توزر كبير خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الأزمة الخليجية منذ يونيو/ حزيران 2017.