عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 800 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك . وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الـ24 الساعة الماضية قد عاد 840 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 225 لاجئا (68 امرأة و115 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 615 شخصا (185 امرأة و314 طفلا).

ومن جهة أخرى قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) من الألغام على مساحة 3.1 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن النزاع المسلح ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.