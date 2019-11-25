وزير خارجية فلسطين يكشف 9 قرارات انحازت فيها أمريكا إلى إسرائيل

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الإدارة الأمريكية، اتخذت تسعة قرارات ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، داعيا لتنسيق المواقف العربية للرد على الإعلان الأمريكي بقانونية الاستيطان الإسرائيلي.

وقال: "على الرغم من عدم قانونية الاعتراف الأمريكي بمشروعية الاستيطان الإسرائيلي فإن الخطوة خطيرة وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني"، مؤكداً أن إسرائيل تستخف بالقرارت الدولية الخاصة بالاستيطان.

وخلال كلمة له في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، أكد المالكي أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على الانحياز الأعمى غير المسبوق لإسرائيل.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني باجتماع عاجل للدول الموقعة على اتفاقية جنيف، وحشد الجهود العربية للعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أن الإجماع العربي أفشل صفقة القرن المزعرمة وأفشل محاولات الضغوط الأمريكية باستخدام ورقة الأونروا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.