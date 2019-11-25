سامح شكري: الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إن فرض بعض الإجراءات بالقوة، فيما يخص القضية الفلسطينية، يؤدي إلى غياب الأمن والاستقرار، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف شكري أن "توسع الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، وهو ما يمثل عقبة أمام أية حلول تتوافق مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على عدم مشروعية نقل أي مواطنين إسرائيليين للأراضي الفلسطينية أو إجراء أي تغييرات ديموغرافية".

وشدد الوزير المصري على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ومساندته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة التعاون مع الدول الصديقة المساندة للحقوق الفلسطينية بما يؤدي إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين، دورة غير عادية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية العراقي.

يأتي ذلك بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتنياهو بالقول إن "القرار الأمريكي التاريخي حول المستوطنات، يعطي إسرائيل فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن".