وزير الخارجية الأردني محذرا: إسرائيل ستدفع حق استهتارها بالمجتمع الدولي والقوانين الدولية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة العربية يحذر من تهديد الأمن والسلم الدوليين، من خلال الإجراءات والقرارات الأمريكية.

وأضاف بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القرارات الإسرائيلية الهادفة للاستيطان ومحاصرة المدارس والمزارع وهدم المنازل لا يحقق السلام، وأن حل الدولتين على حدود 67 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وحده يحقق السلام.

وأشار أيمن الصفدي إلى أن إسرائيل تهدد أمن المنطقة، وتتحدى المجتمع الدولي وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ذلك يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي لموقف يقضي لوقف هذا التهديد.

وحذر من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات، و"أن إسرائيل ستدفع حق استهتارها بالمجتمع الدولي والقوانين الدولية".

وأكد وزير الخارجية الأردني على مساندة المملكة الأردنية للحقوق الفلسطينية وإحلال السلام، الذي يضمن للشعب الفلسطيني العيش بحرية فوق أرضه.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين، دورة غير عادية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية العراقي.