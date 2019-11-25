وفد سوري يعول على إقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع شبه جزيرة القرم

ووفقا له، فإن سوريا مهتمة بالتعاون مع القرم في القطاعين الصناعي والزراعي، وكذلك في صناعة السياحة.
ويقوم وفد رجال الأعمال السوري بزيارة إلى شبه جزيرة القرم، حيث ستعقد في إطارها جلسة طاولة مستديرة بعنوان "حوار قطاع الأعمال "القرم - سوريا": تنمية العلاقات التجارية".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة شبه جزيرة القرم، يوري غوتسانيوك، أعلن الأسبوع الماضي، عن مشاركة مصنع سكك كيرتش المتخصص في إنتاج روابط العبور ومفاتيح السكك الحديدية في مناقصة لتوريد منتجاته إلى سوريا. كما أشار إلى أنه في الشهرين المقبلين، سيتم إرسال شحنة من الحبوب تصل إلى 5 آلاف طن إلى سوريا، من شبه جزيرة القرم.
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