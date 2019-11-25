اجتماعات الحكومة الإماراتية السنوية تستعرض توحيد الخطط العشرية للدولة

بدأت الحكومة الإماراتية، اليوم الإثنين، اجتماعاتها السنوية، برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء الاتحادي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي على الإنترنت، تناولت فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية، استعراض الموقع التنافسي للدولة، والتحديات وأفكار المستقبل، وأهم الخطط العشرية للدولة.

وتهدف الاجتماعات، التي تعقد للسنة الثالثة على التوالي، توحيد الخطط العشرية للدولة، وبحث مجموعة من المبادرات والمشاريع الوطنية المستقبلية.

وتشارك في الاجتماعات شخصيات من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وكانت عُقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية لعام 2018، في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر من ذات السنة، بالعاصمة أبوظبي.

وتضمنت الاجتماعات إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد، وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، تشمل التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين القادمتين وصولا إلى عام 2021.

وخرجت الاجتماعات الحكومية السنوية لعام 2017، بإطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي.