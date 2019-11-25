السعودية تحذر مواطنيها في هونغ كونغ

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مواطنيها في هونغ كونغ، من زيارة بعض المناطق التي تشهد مظاهرات.

وقالت القنصلية، في تنبيه لها نشر على "تويتر"، "حرصا على سلامة المواطنين السعوديين في هونغ كونغ تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Central, Polytechnic University, University Station، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع".

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالإبتعاد عن المناطق التالية :



Hung Hom, Central, Polytechnic University, University Station,



وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامه للجميع . pic.twitter.com/nurkAeAMOz — القنصلية - هونج كونج (@KSAconsulateHK) November 25, 2019

​وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحيانا تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.