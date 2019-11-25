الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية شمال صعدة بعد مواجهات مع "الحوثيين"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، سيطرة قواته على مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعد مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قتل خلالها قائد ميداني من الجماعة.

القاهرة – سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي قوله، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم شمال صعدة، تمكنت خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى التباب الحمر".

وأضاف الحارثي "أسفر الهجوم عن مقتل القيادي المشرف على قطاع الحوثيين أبو محمد الغولي وعدد من مرافقيه".

ولفت إلى "اختراق صفوف الحوثيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وإحراق آليات عسكرية بقصف لطيران التحالف، علاوة على قتل وإصابة الكثير من عناصر الجماعة المتحصنين هناك، فيما لاذ الباقي بالفرار".

وأعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بالمدينة وضواحيها.