وزير الإعلام اليمني: إيران تمارس الإرهاب ضد العرب وتبعدهم عن قضية فلسطين

يرى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن النظام في طهران كان وما زال يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية.

وقال الإرياني لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، إن محاولة طهران لتجريف الهوية العربية واستخدام المنطقة في تهديد العالم، وتحقيق الأهداف التي يعمل عليها من خلال تصدير العنف وإشغال المنطقة العربية بقضايا تبعدهم عن قضيتهم المركزية وهي فلسطين.

وتابع وزير الإعلام اليمني "إيران تدعي أنها تواجه المشروع الصهيوني، بينما في الحقيقة هي أحد الأيادي التي تساعد في إشعال المنطقة العربية وزعزعة أمن واستقرار العرب بالإرهاب، فطهران أهدافها أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل الإرياني "على الصعيد اليمني، استخدم النظام في طهران الميليشيات الحوثية كأحد المخالب لزعزعة أمن واستقرار اليمن، والخليج والمنطقة العربية، وحركة التجارة الدولية، واستخدام الحوثيين نمطيه عند تنفيذ أعمال إجرامية كبيرة".

وأتم وزير الإعلام اليمني "استهداف شركة أرامكو السعودية، وغيرها من العمال الإجرامية في البحر الأحمر من خلال استهداف السفن أو ناقلات النفط، وزرع الألغام البحرية، استخدم فيها الصواريخ البالستية وطائرات الدرون المصنوعة في إيران".