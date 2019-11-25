السفير الفلسطيني في القاهرة: روسيا حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني والأمة العربية

أكد سفير فلسطين في القاهرة، دياب اللوح، أن روسيا حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وقال اللوح في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، اليوم، في مقر الجامعة العربية: "نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية لما تقدمه من دعم وإسناد مستمر للقضية الفلسطينية، فروسيا دولة صديقة تدعم حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف: "نتسمك بهذا الدور الروسي في مواجهة القرارات التي تتقدم بها الولايات المتحدة من أجل الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار اللوح لـ"سبوتنيك" إلى أنه ينظر بأهمية بالغة لاستجابة الدول العربية الشقيقة وحضور هذا الاجتماع الطارئء اليوم، الذي جاء تلبية لطلب دولة فلسطين، كما توجه بالشكر لكافة الدول العربية على مسارعتها برفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينة في عام 1967 غير مخالف للقانون الدولي.

كما توجه دياب اللوح بالشكر إلى أمين عام جامعة الدول العربية، على كلمته التي ألقاها في الاجتماع الطارئ اليوم، والتي أكد فيها أن أمريكا أن تنهي دورها كوسيط في عملية السلام، بعد تأييدها إسرائيل في يناء المستوطنات.

وقال: "نشكر معالي الأمين العام على خطابة الهام أمام هذه الدورة الطارئة، ونشكر رفضه لقرار الإدارة الأمريكية، ونحن في فلسطين نعتبر أن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها ولم تعد راعيا صالحا في علمية السلام".

وعن رأيه في بديل أمريكا كوسيط نزيه في عملية السلام، لفت دياب اللوح إلى "الخطة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط 2018، بإطلاق خلال مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق آلية متعددة الأطراف، حيث لا تكون هناك دولة مستفردة بهذه الرعاية".