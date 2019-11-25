الدورية الروسية التركية المشتركة الـ11 تنجز مهمتها على الحدود السورية التركية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "أنجزت الدورية المشتركة الحادية عشرة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية تسيير الدوريات المشتركة على الحدود السورية في الشمال الشرقي من الحدود السورية التركية. وقامت أطقم المروحيات الروسية بأعمال الدوريات الجوية".
ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية" .
هذا وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر. بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، في تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.
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