الدورية الروسية التركية المشتركة الـ11 تنجز مهمتها على الحدود السورية التركية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الدورية الروسية التركية الحادية عشرة أنجزت مهمتها على الحدود السورية التركية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "أنجزت الدورية المشتركة الحادية عشرة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية تسيير الدوريات المشتركة على الحدود السورية في الشمال الشرقي من الحدود السورية التركية. وقامت أطقم المروحيات الروسية بأعمال الدوريات الجوية".

تجدر الإشارة إلى أن الدورية المشتركة سارت بطول نحو 53 كيلومترا وأنهت أعمالها بالمرور عبر معبر قرية ديلاوي - كارا. وتفيد التقارير، أنه خلال الطريق، الذي استمر حوالي ساعتين، تفقدت الدورية الوضع في البلدات السورية.

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية" .

هذا وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر. بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، في تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.