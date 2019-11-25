وزير الخارجية السعودي: القضية الفسطينية تمثل الأولى للسعودية

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن القضية الفسطينية تمثل القضية الأولى للسعودية، وأن المملكة تواصل دعمها للشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الراسخ والتاريخي للمملكة.

وأضاف بكلمته في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين في جامعة الدول العربية، أن "المملكة تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وحل الدولتين طبقا لمبادرة السلام العربية".

وأشار إلى أن بلاده أعلنت أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يخالف القوانين والمواثيق الدولية".

وتابع فيصل بن فرحان، أن السعودية ترفض القرارات الأمريكية الأخيرة، كما ترفض القرارات الخاصة بالقدس في وقت سابق، لافتا إلى أن هذه القرارات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية بالحقوق المشروعة هو بمثابة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.