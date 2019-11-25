وزير الخارجية السعودي: القضية الفسطينية تمثل الأولى للسعودية

وأضاف بكلمته في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين في جامعة الدول العربية، أن "المملكة تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وحل الدولتين طبقا لمبادرة السلام العربية".
وتابع فيصل بن فرحان، أن السعودية ترفض القرارات الأمريكية الأخيرة، كما ترفض القرارات الخاصة بالقدس في وقت سابق، لافتا إلى أن هذه القرارات تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد أن حل القضية الفلسطينية بالحقوق المشروعة هو بمثابة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.
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