العراق يتقدم بطلب استضافة بطولة "خليجي 25"

أعلن أمين السر العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، طارق أحمد، اليوم، أن الوفد العراقي سيتقدم بطلب استضافة بطولة "خليجي 25" المقبلة

وأكد أحمد أن ملفا عراقيا سيتم تقديمه إلى اتحاد كأس الخليج العربي، لطلب استضافة النسخة المقبلة لكأس الخليج "خليجي 25"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد، عبد الخالق مسعود، سيقدم الطلب الرسمي خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية – المؤتمر العام – المقرر عقده ظهر يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بفندق الشيراتون في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال طارق أحمد، وهو العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، ورئيس لجنة الحكام في بطولة "خليجي 24"، إنه "سيتم تقديم ملف استضافة خليجي 25 من قبل رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود خلال المؤتمر العام المنوي عقده يوم 28 الشهر الجاري، وستكون مدينة البصرة بمنشآتها الجاهزة محور الاستضافة العراقية للحدث الخليجي حتى الآن".

وأضاف أن "الحديث حاليا يبقى عن البصرة، لكن ربما تكون هناك ملاعب أخرى في المستقبل يتم طرحها أيضا في كربلاء أو أربيل، فالبصرة تتوافر على كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة على الاستضافة، إذ تتوافر المدينة على ملعب رئيسي وملاعب أخرى".

وأردف: "لقد سبق للأمناء العامين للاتحادات الخليجية أن قاموا بزيارة تفتيشية للبصرة قبل عدة سنوات بغرض التعرف على إمكانية أن تقام البطولة هناك، وخرج الجميع بانطباعات جيدة، ومنذ ذلك الحين شهدت البصرة عديد المناسبات من بطولات تنافسية – كبطولة الصداقة الودية – ومباريات دولية رسمية وودية سواء للمنتخبات العراقية أو الأندية، خلافا إلى أن المدينة تتوافر على ثمانية فنادق ومطار مرتبط بالملعب عبر جسر خاص".

ووجهت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" التي تستضيفها دولة قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وشملت الدعوة كل من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي ونائبه الأول فلاح حسن كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية إلى اللاعبين الدوليين السابقين هادي أحمد وعلاء أحمد لحضور البطولة الخليجية، فضلا عن توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".

يشار إلى أن الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.

وسيواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في افتتاح البطولة يوم غد الثلاثاء على ملعب "خليفة" الدولي.