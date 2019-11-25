تسجيل
18:52 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره السعودي في القاهرة

    © Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ناقش وزيرا خارجية كل من مصر والسعودية، التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، ومسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة.

    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019
    © AFP 2019 / JOHN THYS
    أبو الغيط: لم نر من أمريكا إلا تماهيا كاملا مع رغبات اليمين الإسرائيلي المتطرف
    وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" التقى الوزير سامح شكري، اليوم بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

    وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للأمير فيصل بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية، مؤكداً على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة.

    وأشار حافظ إلى أن لقاء الوزيرين تناول الموقف إزاء التطورات الأخيرة المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصةً مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة.

    كما أضاف حافظ أن الوزيرين بحثا كذلك مُجمّل جوانب العلاقات الوطيدة بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل دفع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، فضلاً عن التطرُّق إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية السعودي: القضية الفسطينية تمثل الأولى للسعودية
    السعودية تحذر مواطنيها في هونغ كونغ
    وزير خارجية العراق: موقف أمريكا من المستوطنات شرعنة لجرائم إسرائيل
    ملك الأردن يؤكد لغوتيريش موقف بلاده الرافض للمستوطنات الإسرائيلية
    كانت في طريقها إلى السعودية... 15 ألف ضحية بانقلاب سفينة وسط البحر
    "ولي العهد في معرض السيارات" يثير ضجة بين السعوديين... صور
    نائب وزير خارجية الكويت عن موقف أمريكا من المستوطنات: سيكون هناك تحرك عربي في مجلس الأمن
    إلى أين تتجه الأوضاع في الخليج بعد تحذير واشنطن من هجوم إيراني على السعودية
    الكلمات الدلالية:
    المستوطنات, سامح شكري, الأمير فيصل بن فرحان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية فيكتوريا لوبيريوفا أثناء حفل السحب الرسمي لبطولة كأس القارات - 2017 كانت ملكة جمال روسيا لعام 2003، وسفيرة رسمية لكأس العالم 2018 FIFA في روسيا. لوبيريفا هي أيضًا سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز في روسيا وتعمل مع مؤسسة خيرية تساعد ضحايا النزاعات العسكرية.
    من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك