منظمة العفو الدولية تصدر بيانا بشأن تطورات الأحداث في البصرة

علقت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، بخصوص تطورات الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي العراق.

وجاء في بيان المنظمة "إننا نشعر بقلق عميق إزاء العنف الذي يواجهه المتظاهرون في البصرة والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأضاف البيان "نستمر في مراقبة التطورات على أرض الواقع ونشعر بالقلق إزاء التجاهل الواضح من قبل قوات الأمن العراقية تجاه حياة المتظاهرين وحرية التعبير والتجمع.

We are deeply concerned by violence faced by protesters in Basra that has led to deaths & injuries. We continue to monitor developments on the ground & are alarmed at the obvious disregard by #Iraqi security forces towards protesters’ lives & freedom of expression & assembly. — Amnesty International (@amnesty) November 25, 2019

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ، بيان جاء فيه: "وثقت فرق المفوضية استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر واحد في بغداد، وإصابة 68، واستشهاد 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، واستشهاد 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهرا بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

الاحصائية الاولية لفرق رصد المفوضية

٢٥ /تشرين الاول / ٢٠١٩ :

استشهاد متظاهر واصابة ( ٢٢٧ ) شخص منهم في بغداد والمثنى نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والمياه الساخنة اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية بعضها عند مداخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/FSA4bRQIw9 — المفوضية العليا لحقوق الانسانIhchr (@IHCHR1) November 24, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.