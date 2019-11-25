المشاط: قدمنا ما يؤكد جديتنا في السلام والطرف الآخر يصعد

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأضاف "العدوان لم يقدم على أي خطوة حتى في الجانب الإنساني، ولا يزال مطار صنعاء الدولي مغلقاً بوجه عشرات الآلاف من المرضى والعالقين".
واعتبر أن "احتجاز قوى العدوان السفن وعرقلة دخول المواد الغذائية تصعيداً للحرب الاقتصادية الهادفة إلى تجويع الشعب اليمني".
من جانبه، شدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، على "حاجة السلام إلى أجواء ممهدة لتحقيقه وهو ما لا ينطبق إلى حد الآن على سلوك دول العدوان ومرتزقتها"، مشيرا إلى "استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)