المشاط: قدمنا ما يؤكد جديتنا في السلام والطرف الآخر يصعد

اتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، مهدي المشاط، اليوم الاثنين، التحالف العربي والحكومة اليمنية، بتصعيد الخروقات لاتفاق ستوكهولم في الحديدة، والحرب الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال المشاط: "قدمنا كل الخطوات التي تؤكد دعمنا للسلام وجديتنا في إنهاء الحرب من خلال خطوات أحادية تنفيذا لاتفاق الحديدة، ومبادرة لوقف استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وأطلقنا مجموعة كبيرة من الأسرى من جانب واحد، فيما لا يزال الطرف الآخر يراوح مكانه بل يصعد من خروقاته لاتفاق الحديدة".

وأضاف "العدوان لم يقدم على أي خطوة حتى في الجانب الإنساني، ولا يزال مطار صنعاء الدولي مغلقاً بوجه عشرات الآلاف من المرضى والعالقين".

واعتبر أن "احتجاز قوى العدوان السفن وعرقلة دخول المواد الغذائية تصعيداً للحرب الاقتصادية الهادفة إلى تجويع الشعب اليمني".

من جانبه، شدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، على "حاجة السلام إلى أجواء ممهدة لتحقيقه وهو ما لا ينطبق إلى حد الآن على سلوك دول العدوان ومرتزقتها"، مشيرا إلى "استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي".