مقتل وإصابة 350 من قوات التحالف بإطلاق صواريخ باليستية وغارات طائرات مسيرة بالمخا بتعز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن، اليوم الاثنين، أن قصفا وغارات بطائرات مسيرة نفذته القوات على مواقع للتحالف العربي بمحافظة تعز قد خلف أكثر من 350 قتيلا وجريحا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد يحيى سريع في بيان "نفذت قواتنا عملية (وإن عُدتم عُدنا) التي استهدفت معسكرات قوات الغزاة والعملاء الضالعين في خيانة الوطن في منطقة المخا، وذلك بـتسعة صواريخَ باليتسية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة".

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سقوطُ أكثرَ من ثلاثمائةٍ وخمسينَ ما بينَ قتيلٍ ومصابٍ منهم من جنسياتٍ سعوديةٍ وإماراتيةٍ وسودانية.

إضافةً إلى تدميرِ خمسةِ مخازنَ أسلحةٍ وعددً من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة.

تعطيلُ عدداً من الراداراتِ وتدميرُها إضافةً إلى بطاريات الباتريوت. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 25, 2019

وأشار إلى أن الهجوم نجم عنه "سقوط أكثر من 350 ما بينَ قتيل ومصاب، منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية، إضافةً إلى تدمير 5 مخازنَ أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة، وتعطيل عددا من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت".

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رداً على ذلك ... نفذت قواتُنا عملية "وإن عُدتم عُدنا" التي استهدفت معسكراتِ قواتِ الغزاةِ والعملاءِ الضالعين في خيانةِ الوطنِ في منطقةِ المخا وذلك بـتسعةِ صواريخَ باليتسيةٍ وأكثرَ من عشرين طائرةً مسيرةً وكانت نتائجُ العمليةِ على النحو الآتي: — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 25, 2019

ونوه سريع إلى أن هذه العملية تأتي كرد على " انتهاكاتِ تحالفِ العدوان وأدواته العميلة في الساحل الغربيّ واستمراره في العُدوان على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة بالغارات الجوية التي بلغت سبعاً وستين غارة والتي كان آخرُها بأكثر من اثنتين وعشرين غارةً.