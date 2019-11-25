وقوع 4 زلازل في منطقة البحر الميت

أعلن مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، عن تسجيله 4 هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت، أعلاها بلغت 3.8 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق الأغوار والكرك.

وقال رئيس المرصد محمود القريوتي، "إن الهزات التي وقعت في غور حديثة في منطقة البحر الميت بلغت درجتها 2.6 عند الساعة 10:02 دقيقة صباحا، و3.3 درجات عند الساعة 10:07 دقيقة، و3.8 درجات عند الساعة 01:39 دقيقة، و3.7 درجات عند الساعة 01:48 دقيقة"، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن الهزات وقعت على أعماق تراوحت بين 12 كيلومترات و7 كيلومترات.

وكان مركز الزلازل في الأردن، نفى في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وجود مؤشرات او دراسات زلزالية تشير لتعرض منطقة البحر الميت لزلزال كبير، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأضاف مدير المركزن محمد القريوتي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن التصريحات التي تصدر بين الفينة والاخرة ليس لها أساس علمي صحيح، مشيرا إلى أن زلزالية منطقة صدع البحر الميت التحويلي من الزلزالية المعتدلة وتصنف من القليل الى المتوسط، مؤكدا أن النشاطات الزلزالية التي تحدث حاليا هي من النشاطات الزلزالية الاعتيادية والتي تحدث بين الحين والآخر على طول صدع البحر الميت التحويلي والذي يمتد من خليج العقبة جنوبا إلى جنوب تركيا شمالا.

وشدد القريوتي أنه "من الصعب جدا توقع نشاط زلزالي بوقت وتاريخ معين وحتى قوة معينة، علما بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والتابعة لمرصد الزلازل الأردني والتي تبلغ 20 محطة زلزالية موزعة على كامل المناطق الأردنية".