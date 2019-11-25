موسكو تدعو لإجراء تعديلات على مهمة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

لاهاي– سبوتنيك. وقال ريازانتسيف، الذي يترأس الوفد الروسي إلى الجلسة الـ 24 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة:
وأشار ريازانتسيف إلى أن "التقرير المنشور عما جرى بمدينة دوما السورية ليس إلا تشويها للواقع".
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن "الحكومة السورية تقدم بانتظام معلومات إلى الأمانة الفنية، بشأن الأنشطة التي تمارسها الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد وما لديها من إمكانيات الوصول إلى المواد الكيميائية السامة"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات يتم تجاهلها ببساطة، من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير صدر مطلع آذار/ مارس الماضي، إلى أن مادة كيميائية سامة تحتوي على غاز الكلور، استخدمت في هجوم بمنطقة دوما في ريف العاصمة دمشق. ولم يكن الفريق آنذاك مكلفا بتحديد المسؤول عن استخدام المادة.
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